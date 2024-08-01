Milli Okçu Berra Elif Gökkır Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İkinci Tura Çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Berra Elif Gökkır, klasik yay ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile karşılaştı.
Rakibi 29-27, 27-22, 27-25'lik setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Berra Elif Gökkır, bu turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya gelecek.
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