KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor

07.06.2022 15:54

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Metin Gazoz, oğlunun 2024 Paris Olimpiyatları'nda, ikinci kez altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedeflediğini söyledi.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Metin Gazoz, oğlunun 2024 Paris Olimpiyatları'nda, ikinci kez altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kastamonu İnebolu ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olimpik spor dallarının tanıtımı programına katıldı.

İnebolu 25 Ağustos Spor Salonu'ndaki etkinlikte Gazoz, öğrencilere ok atışlarındaki teknikleri gösterdi.

Metin Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnebolu'daki çocukların çok enerjik ve aktif olduğunu söyledi.

Çocukların yeteneğini gördüğünü ifade eden Gazoz, "Hayatlarında belki ilk defa ok ve yayla buluşuyorlar ama belki olimpiyatlardan belki kendi içlerinden gelen merakla çok güzel ok attılar. Güzel yapılacak çalışmalarla aralarından çok güzel şampiyonlar çıkacağına inanıyorum." dedi.

"Yarın Mete'nin doğum günü"

Olimpiyat şampiyonu oğlu Mete Gazoz'la ilgili soruları da yanıtlayan Metin Gazoz, "Mete şu anda milli takımla birlikte Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda. Dün deneme atışları başladı, şu an itibariyle sıralama atışları var. Pazar gününe kadar yarışmaları var. İnşallah pazar günü güzel bir madalya ile yarışmayı bitiririz. Birçok sporcumuzu kürsüde görmek istiyoruz. Aynı zamanda yarın Mete'nin doğum günü. İnşallah orada, (güzel bir doğum günü hediyesi bizim ona sunmamız lazım ama), güzel derecelerle doğum gününü kutlamış oluruz." diye konuştu.

"Mete bir ilki gerçekleştirmek istiyor"

Mete Gazoz'un 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki hedefine de değinen Metin Gazoz şunları dile getirdi:

"Mete şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Aslında bunlar bir basamak. Avrupa Şampiyonası ve bundan sonraki yarışmalar da, düzenlenecek olan uluslararası yarışmalar olimpiyatlara puan veren yarışma olacak. Yani ülke adına Mete ter döküp puan toplamaya çalışacak. Aldıkları puanlarla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacaklar. Hedef şu anda 2024 Paris Olimpiyatları. Peki Paris Olimpiyatları'nda Mete'nin hedefi ne? Öncelikle bireyselde dünya okçuluğunda iki tane altın madalya alan bir okçu yok, olimpiyat tarihinde yok. Mete bir ilki gerçekleştirmek istiyor."

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yılda yaklaşık 10 gün izin yaptığını diğer günlerini çalışarak geçirdiğini vurgulayan antrenör Gazoz, "Toplamda 355 gün faaliyeti var. Sabah 6.30-7.00'de sabah koşusuyla başlıyor. Ondan sonra sabah atışı oluyor, öğleye kadar 200-250 ok atıyor. Öğle arası istirahat. 15.00 ile 18.00 arası 300 ok atar. Günde 500 oku buluyor. Kış idmanlarında ağırlık kuvvet idmanları var, yüzmesi var. On iki saatin altına düşmüyor." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor
KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor
KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor
KASTAMONU - Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedefliyor

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Kaynak: AA

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