Üye Girişi
Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti - Son Dakika

Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti

18.02.2022 13:04
Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti

Milli okçular, Slovenya'da devam eden 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda bir dünya, iki de Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Milli okçular, Slovenya'da devam eden 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda bir dünya, iki de Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada, daha önce 235 puanla ABD'ye ait olan salon makaralı yay 21 yaş altı kadınlar takım dünya rekorunu Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, 236 puan toplayarak kırmayı başardı.

Daha önce 236 puanla İstanbul DEMKA Spor Kulübü sporcularına ait olan salon makaralı yay erkekler Türkiye rekorunu da Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan oluşan milli takım, 239 puanla kırdı.

Daha önce 594 puanla Mete Gazoz'a ait olan salon klasik yay 21 yaş altı erkekler ferdi sıralama Türkiye rekorunu da milli okçu Berkay Akkoyun, 595 puanla kırmayı başardı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, dünya ve Türkiye rekoru kıran tüm sporcuları ve emeği geçen teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement