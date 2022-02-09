Milli okçular, Slovenya'daki Avrupa Salon Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Slovenya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Salon Şampiyonası'nda takım halinde iddialı olduklarını söyledi.

Slovenya'nın Lasko kentinde 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını Kayseri'deki Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Merkezi'nde sürdüren mili takımın teknik direktörü Ergin, AA muhabirine, organizasyona 8 kategoride 24 sporcuyla katılacaklarını ve Türkiye'yi her kategoride takım halinde temsil edeceklerini belirtti.

Son kamp yeri olarak özellikle Kayseri'yi seçtiklerini vurgulayan Ergin, "Kayseri bizim için önemli bir yer. Burada defalarca kampa girdik. Buradaki kamplardan sonra güzel yarışmalar geçiriyoruz. Geçmişten gelen bu güzel hatıraları yeniden tazelemek için kampı burada yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Ergin, genç bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Takımımız çok kalabalık olmasına rağmen genç bir ekipten oluşuyor. Takımımızın yaş ortalaması 20-21 civarında. Bu bizim için gelecek anlamında çok önemli. Uzun yıllar ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek ekibe sahibiz. Genç ama çok kariyerli ekibimiz var. 24 sporcunun en az 13-14'ünün uluslararası şampiyonalarda madalyası var. Temmuz ayından itibaren okçuluğa artan ilginin hemen milli takıma etki etmesini, elit sporcu havuzumuzun genişlemesini beklemek çok gerçekçi olmaz. Öncelikle bu ilgiyi doğru şekilde karşılayıp, nicelikle birlikte niteliği de artırmak gerekiyor. Bizim de federasyon olarak en büyük amacımız bu. Biz bu ilginin meyvelerini 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na hazırlanırken almış olacağız."

"Elit sporcu havuzumuzu genişletmeye çalışıyoruz."

Elit sporcu havuzunun genişletilmesinin önemli olduğunu dile getiren Ergin, "Olimpik havuzumuzda 12 sporcumuz var. 'Olimpiyatın Gençleri' projesini de başlattık. 21 yaş altı 12 sporcumuzu proje kapsamında 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'yla ilgili hedef koyarak çalışmalarına başlattık. 2022 Avrupa Salon Şampiyonası'na gidecek olan 24 sporcumuzun bazıları Olimpiyatın Gençleri projesi içerisinde, bazıları da olimpik havuz grubunda. Aslına bakarsanız birçok koldan elit sporcu havuzumuzu genişletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışacakları her kategoride en yüksek madalya sayısına ulaşmak istediklerini aktaran Ergin, "2022 Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5 ve üzeri madalya kazanmak güzel bir hedef olacak ama bu madalyaların rengi de önemli. Amacımız altın madalyayı olabildiğince fazla kazanıp, uluslararası sıralamada ülkemizi en üst noktaya taşıyabilmek. 4'ü altın 5 madalya kazanırsak sıralamada iyi bir yere yerleşeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Gazoz: "Şampiyonaya en kalabalık katılan kafile biziz"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz ise hazırlıkların son hızla devam ettiğini söyledi.

Her şeyin yolunda gittiğini anlatan Mete Gazoz, "2022 Avrupa Salon Şampiyonası'na katılan en büyük kafile biziz. Bu bile başlı başına bir başarı. Milli takım olarak alabildiğimiz kadar altın madalya kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel geçer." diye konuştu.

Songül Lök, ilk bireysel madalyasını kazanmak istiyor

Milli sporcu Songül Lök, güçlü bir ekibe sahip olduklarını ve şampiyonadan çok sayıda madalya ile döneceklerine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Takım olarak madalyaları olduğunu ancak bireysel ilk madalyasını bu turnuvada almak istediğini belirten Songül Lök, "Önümde uzun bir kariyer var. Buna odaklanıyor ve bu hırsla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.