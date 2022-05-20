Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak - Son Dakika
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak

20.05.2022 15:46
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters Şampiyonası'nın 3. ve 4. yarışlarında Avusturya'da piste çıkacak.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters Şampiyonası'nın 3. ve 4. yarışlarında Avusturya'da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon hafta sonu Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarışlarda 6 markadan 23 araç ve 46 pilot mücadele edecek.

Porsche fabrika pilotları milli sporcu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, yarın ve 22 Mayıs Pazar günü yaklaşık 30'ar dakikalık seanslarla dönüşümlü olarak yarışları tamamlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven aynı zamanda ev sahibi olarak bulunduğu pistte özel davetli seyirciler ile bir araya gelerek çeşitli aktiviteler de yer alacak.

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Kaynak: AA

Avusturya, Otomobil, Redbull, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak - Son Dakika


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