Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den Avusturya'da çifte podyum - Son Dakika
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den Avusturya'da çifte podyum

22.05.2022 16:18
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den Avusturya'da çifte podyum

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağı Avusturya'da düzenlenen ikinci yarışta 3. oldu.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağı Avusturya'da düzenlenen ikinci yarışta 3. oldu.

Serinin ikinci etabında, dünkü ilk yarışı ikinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, ikincisinde de podyuma çıktı.

Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışı 1: 02: 46.484'lük süresiyle üçüncü sırada tamamlayan Joos Sportwagentechnik takımının iki pilotu, genel klasmanda ise 50 puanla beşinci sıraya yükseldi.

ADAC GT Masters'ta sonraki yarış, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Zandvoort pistinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Avusturya, Otomobil, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'den Avusturya'da çifte podyum - Son Dakika


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