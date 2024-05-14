Milli para masa tenisçi Merve Cansu Demir, olimpiyat madalyası hedefliyor

Spor

Milli para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 7 yaşında protez eğitimi alırken tanıştığı masa tenisinde olimpiyat madalyası hedefliyor.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar bulunan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da mücadele eden Merve Cansu Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota alan Merve Cansu, spora tamamen tesadüf eseri başladığını dile getirdi. Milli takım antrenörü Yusuf Kılınçkaya'nın kendisini masa tenisine yönlendirdiğini vurgulayan 22 yaşındaki genç sporcu, "Yusuf hoca, protez eğitimi aldığım Kezban hocamıza ampute sporcu yetiştirmek istediğini söylüyor. Bunun üzerine Yusuf hocayla yollarımız 7 yaşındayken kesişti. Protez eğitim alırken tanıştığım masa tenisini 7 yaşından beri aralıksız bir şekilde oynuyorum. Geldiğim bu noktaları hayal bile edemezdim." diye konuştu.

Tokyo tecrübe oldu, Paris'te hedef madalya

Merve Cansu Demir, Tokyo 2020'de 19 yaşındayken yarıştığını hatırlatarak, "Paris kotasını alınca biraz rahatladım. Şimdi sıralamamı koruyup Paris'e avantajlı gitmek istiyorum. Tek eksiğim paralimpik oyunlar madalyası. Tokyo benim için büyük bir tecrübe oldu. Tokyo'da çok stresliydim. Paris'e daha öz güvenli gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin para masa tenisinde çok başarılı olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Türkiye para masa tenisinde dünyanın zirvesinde. Çok iyi başarılar elde ediyoruz. Bunu Paris'te de devam ettirmek istiyoruz. Tokyo'dan sonra koluma olimpiyat dövmesi yaptırdım. Paris'te altın madalya alırsam dönüşte başarının dövmesini de yaptırabilirim." dedi.

"Her engelli bireyin spor yapması gerekiyor"

Merve Cansu, spor sayesinde hayatının tamamen değiştiğini aktardı.

Engelliler Haftası'nda ailelere önerilerde bulunan başarılı sporcu, "Her engelli bireyin spor yapması gerekiyor. Ben birçok şeyi sporla aştım. Ben kendimi soyutlardım, öz güvensizdim ama bunlar sporla değişti. Tüm engelli çocuk sahibi ailelere bunu öneriyorum. Evde kalarak bir şey başaramayız." ifadelerini kullandı.