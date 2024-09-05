Milli Para Okçular Gümüş Madalya Kazandı

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımı, gümüş madalya kazandı.

Milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu, klasik yay karışık takımı finalinde İtalya ile karşılaştı. İtalya'ya mağlup olan milli para okçular, gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atan milli okçularımız Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'nu gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.