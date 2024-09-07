Umut Ünlü'den Paris'te İki Altın Madalya - Son Dakika
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Spor

Umut Ünlü'den Paris'te İki Altın Madalya

Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda 200 metre serbest finalinde altın madalya kazandı. Bu madalya ile Umut Ünlü, aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu.

07.09.2024 21:40
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Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları 50 metre serbest finalinde kazandığı birinciliğin ardından bugün de 200 metrede altın madalyayı uzandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200 metre serbest finalinde mücadele etti. Umut, 3: 19.53'lük derecesiyle Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu.

Paris'te ikinci altın madalyasını kazanan Umut Ünlü, aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu. Milli yüzücü, erkekler S3 kategorisi 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle zafere ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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