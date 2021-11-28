Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazanan milli sporcu Furkan Akar'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Furkan, elde ettiği bu başarıyla kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencimiz olarak tarihe şimdiden adını yazdırmış oldu. Ağabeyinin izinden giderek bu spora gönül veren Furkan kardeşimin de kendisini izleyen nice gencimize rol model olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzu tekrar tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."