Milli pentatlet Buğra Ünal, Mısır'da yarı finalde - Son Dakika
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Milli pentatlet Buğra Ünal, Mısır'da yarı finalde

23.03.2022 16:56
Milli pentatlet Buğra Ünal, Mısır'da yarı finalde

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Mısır'da yeni formatla düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda bugün erkekler kategorisi eleme müsabakaları yapıldı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Mısır'da yeni formatla düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda bugün erkekler kategorisi eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden 62 sporcunun katıldığı Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi erkekler kategorisinde Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan temsil etti.

Yüzme ile başlayıp, eskrim ve laser run etaplarıyla devam eden UIPM Dünya Kupası'nın B Grubu eleme müsabakalarında yarışan Buğra Ünal, bu 3 branşta 1167 puan toplayarak 25 Mart Cuma günü yapılacak yarı finale kalma başarısı gösterdi.

B Grubu'nda mücadele eden Yunus Çalışkan ise yarışmayı 1095 puanla tamamladı ve elemeyi geçemedi.

Dünya Kupası'nın yarın düzenlenecek kadınlar kategorisi yarı final müsabakalarında ise İlke Özyüksel yer alacak. Milli sporcu, 27 Mart Pazar günü 18 sporcunun mücadele edeceği yeni formatlı modern pentatlon finaline kalmak için yarışacak.

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Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Türkiye, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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