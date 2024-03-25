Milli Sporcu Azra Sarı, Yeni Dünya Şampiyonlukları Elde Etmek İstiyor

Babasıyla iddialaşarak yöneldiği bilek güreşinde çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde eden 21 yaşındaki milli sporcu Azra Sarı, yeni dünya şampiyonlukları elde etmek istiyor.
Küçük yaşlarda fitness ve çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Azra, 11 yaşındayken babasıyla girdiği iddia sonrası bilek güreşine yöneldi.
"Bilek girişi oyun mu spor mu?" yönündeki iddia sonrası yaptıkları araştırmada bunun spor olduğunu öğrenen Azra, bu branşa yönelmesinin ardından 2016 yılında milli takıma katıldı.
Milli sporcu, geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya, 2021'de Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise sol kolda altın, sağ kolda gümüş madalya elde etti.
Azra Sarı, şimdi ise 2-12 Mayıs'ta Slovakya'da yapılacak Avrupa ve sonrasında düzenlenecek dünya şampiyonalarında yeni madalyalar elde etmeyi hedefliyor.
Azra Sarı, AA muhabirine, bilek güreşinin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.
Geçen sene Avrupa şampiyonu olduğunu aktaran Azra, "Hayatım biraz madalya toplayarak, başarılarla geçiyor. Bu süreçte pes etmememin nedeni de o küçük Azra'ya olan borcum gibi bir şey aslında. Çünkü onun hedefleri ve hayalleri doğrultusunda bu düzeni kurdum." dedi.
"İstiklal Marşı'nı tüm dünyada okutabilmek beni çok gururlandırıyor"
Başarılarına yenisini eklemek için çaba gösterdiğinin altını çizen Azra, şunları kaydetti:
"Yedi kez Türkiye şampiyonu oldum, ayrıca bu branşta en büyük hedefimiz Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyada okutabilmek. Bu beni çok gururlandırıyor ve bu beni hırslandıran şey aslında. Çünkü Türk bayrağını ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar fazla gururlanıyoruz. Benim hedefim de bu aslında. Yeni dünya şampiyonlukları elde etmek için haftada 5-6 gün spor salonundan çıkmıyorum."
Azra, bilek güreşinde elde ettiği başarıları ailesine borçlu olduğunu sözlerine ekledi.
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