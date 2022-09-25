Denizcan Akkoca ise ilk defa katıldığı organizasyonda bronz madalya sahibi oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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