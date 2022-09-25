3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası

25.09.2022 18:32
3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası

Milli sporcu Burak Haşhaş, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Burak Haşhaş, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Heerhugowaard kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde milli bilardocular Denizcan Akkoca ile Burak Haşhaş karşılaştı.

Burak, Denizcan'ı yenerek finale yükseldi ve Yunan Dimitris Seleventas'ın rakibi oldu.

Yunan rakibini yenen Haşhaş, altın madalya kazandı.

Denizcan Akkoca ise ilk defa katıldığı organizasyonda bronz madalya sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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