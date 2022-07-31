Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu

31.07.2022 16:52
Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10. ayağında 13. oldu.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59: 42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13. sırada geçti.

Yarışta, ART Grand Prix takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi ikinci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 sprint yarışında 17. oldu Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 sprint yarışında 17. oldu F1 Macaristan Grand Prix'sinde 'Pole' pozisyonu Russell'ın F1 Macaristan Grand Prix'sinde 'Pole' pozisyonu Russell'ın
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, Macaristan'daki F2 yarışında 13. oldu - Son Dakika
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