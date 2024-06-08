Milli sporcu Eylül Şenal, Avrupa İşitme Engelliler Orayntiring Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Milli sporcu Eylül Şenal, Avrupa İşitme Engelliler Orayntiring Şampiyonası'nda üçüncü olarak, Türkiye'ye Oryantiring branşında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2023-2024 faaliyet programı içerisinde yer alan Avrupa İşitme Engelliler Orayntiring Şampiyonası, 6-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Litvanya'nın Riga kentinde devam ediyor. 10 farklı ülkeden 20 sporcunun yarıştığı Şampiyona'da genç kadın kategorisinde olmasına rağmen büyükler ile mücadele veren Türk Milli Takım sporcusu Eylül Şenal, Avrupa üçüncüsü oldu. Şenal bu başarıyla; Türkiye'ye Oryantiring branşında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "İşitme Engelli sporu açısından bugün bir kez daha tarih yazıldı. Oryantiring branşımız ilk madalyasına bugün kavuştu. Eylül Şenal'ı ve antrenörümüz Kenan Aksın'ı tebrik ediyorum. Bu başarı bizlere pes etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Hep söylediğim gibi; sesimiz spor olsun tüm dünya duysun" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL