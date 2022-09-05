Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti

05.09.2022 10:01
Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti

Milli sporcu Gültigin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nı 32. sırada tamamladı.

Milli sporcu Gültigin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nı 32. sırada tamamladı.

Portekiz'in Alhandra kentindeki organizasyonda 26 ülkeden 71 sporcu parkura çıktı. Avrupa ve dünya triatlonunun iddialı isimlerini geride bırakan Gültigin yarışmayı 32. sırada bitirmeyi başardı.

Gültigin Er, yarış sonrası İspanya'ya dönerek Enes Kızılcık ile gelecek hafta Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanacak.

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Kaynak: AA

Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

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