Gültigin Er, yarış sonrası İspanya 'ya dönerek Enes Kızılcık ile gelecek hafta Hırvatistan 'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanacak.

Kaynak: AA

Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

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