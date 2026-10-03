Milli sporcu Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix'de 150.12 puanla 11. sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli sporcu Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix'de 150.12 puanla 11. sırada yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Buz Pateni Federasyonuna göre, milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'daki ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında genç kadınlar kategorisinde yarıştı. Kısa ve serbest programda toplam 150.12 puan alan Çetin, organizasyonu 11. sırada bitirdi.

Milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında 11. oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tivoli Salonu'ndaki organizasyonda genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
LjubljanaSlovenyaTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar İşte nedeni Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni
22:56
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 22:57:52. #7.12#
SON DAKİKA: Milli sporcu Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix'de 150.12 puanla 11. sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei