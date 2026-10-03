Milli sporcu Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix'de 150.12 puanla 11. sırada yer aldı

Milli sporcu Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix'de 150.12 puanla 11. sırada yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Buz Pateni Federasyonuna göre, milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'daki ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında genç kadınlar kategorisinde yarıştı. Kısa ve serbest programda toplam 150.12 puan alan Çetin, organizasyonu 11. sırada bitirdi.
Milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında 11. oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tivoli Salonu'ndaki organizasyonda genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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