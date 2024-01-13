Milli Sporcu Murat Tahtaci, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası\'nda Yarı Finale Yükseldi

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Milli sporcu Murat Tahtaci, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporculardan Murat Tahtaci, 500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.
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