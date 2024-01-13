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Milli Sporcu Murat Tahtaci, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Milli Sporcu Murat Tahtaci, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli sporcu Murat Tahtacı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metre mesafede yarı finale çıkmayı başardı.

Milli Sporcu Murat Tahtaci, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası\'nda Yarı Finale Yükseldi
13.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:22
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Milli sporcu Murat Tahtaci, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporculardan Murat Tahtaci, 500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Sporcu Murat Tahtaci, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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