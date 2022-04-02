Milli sporcu rekora doymuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli sporcu rekora doymuyor

02.04.2022 10:28
Milli sporcu rekora doymuyor

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaptı.

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yaptı.

Eskişehir'in gururu Sümeyye Boyacı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, ülkesini tekrardan gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Masa tenisinde Dünya'ya ambargo koyan milli sporcu: Nesim Turan Masa tenisinde Dünya'ya ambargo koyan milli sporcu: Nesim Turan Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı'na tebrik

Dünya Şampiyonası, Sümeyye Boyacı, Berlin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu rekora doymuyor - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
10:15 Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
09:38 Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
09:35 Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyarılar yaptı: Kuvvetli fırtına geliyor, dikkatli olun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 10:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Milli sporcu rekora doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement