Milli Sporcu Sena Kızılaslan Diyarbakır'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Sporcu Sena Kızılaslan Diyarbakır'da

Milli Sporcu Sena Kızılaslan Diyarbakır\'da
22.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sena Kızılaslan, Diyarbakır'da minik karatecilerle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla adından söz ettiren milli sporcu Sena Kızılaslan, memleketi Diyarbakır'a gelerek minik karatecilerle buluştu.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasının hemen ardından Gazi Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden Kızılaslan, şampiyona sonrası bir haftalık dinlenme için geldiği Diyarbakır'da da çalışmalarına ara vermedi. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında Gazi Üniversitesini temsil edecek olan milli sporcu, karateye başladığı ilk kulübünü ve milli takım antrenörünü ziyaret edip minik karatecilerle buluştu. Kızılaslan, Diyarbakır'ın en başarılı genç sporcuları arasında gösterilen ve Balkan Karate Şampiyonası öncesinde tempoyu arttıran Beren Su Önder ve Ceren Önder kardeşlere tecrübelerini aktardı. Önder kardeşler, Sena Kızılaslan gibi başarılı olmak ve onun gibi dereceler elde etmek istediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcu Sena Kızılaslan Diyarbakır'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Sporcu Sena Kızılaslan Diyarbakır'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.