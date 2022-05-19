Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

19.05.2022 12:46

Milli sporcular, görüntülü mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Milli sporcular, görüntülü mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dünya ve Avrupa üçüncüsü milli judocu Bilal Çiloğlu, mesajında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızda genç sporcular olarak Atamızın emanetine sahip çıkıyor, omuzlarımızda yüceltiyoruz. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Genç milli judocu Habibe Afyonlu, Merve Azak ve Mihraç Akkuş ise "Atatürk'ün bizlere armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleriyle bayramı kutladı.

Milli haltercilerin kutlama mesajı

Gençler dünya ve büyükler Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek ile gençler dünya şampiyonu Kaan Kahriman mesajlarında şunları kay detti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaktan gurur duyuyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu bu yolda başarılarımızı katlayarak devam ettireceğimize söz veriyoruz."

Milli halterci Cansel Özkan ise "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Aziz Türk Milleti'ni bir kez daha saygıyla anıyoruz. Herkese iyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Milli halterci Aysel Özkan da mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun, iyi bayramlar Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

YORUMLAR
500
Judoda olimpik milliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Judoda olimpik milliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement