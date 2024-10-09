Milli Sporcular 2024 Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Spor

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 5'i altın, 13 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar 90 kiloda yarışan Sevil Uslu, squat kategorisinde 85, bench press kategorisinde 55, deadlift kategorisinde 90, toplamda da 230 kiloluk kaldırışıyla şampiyon oldu. Sevil, toplamda master yaş grubunda da birinciliğe ulaşarak organizasyonda 5 altın madalya elde etti.

75 kiloda podyuma çıkan Meltem Tırıklı, bench press kategorisinde 62.5 kiloyla gümüş, squat kategorisinde 85 kilo, deadlift kategorisinde 120 kilo ve toplamda 267.5 kiloyla bronz madalyaya uzandı.

+90 kiloda Bircan Şimşek ise bench press kategorisinde 70, squat kategorisinde 70, deadlift kategorisinde 80 ve toplamda 220 kiloyla 4 gümüş madalya aldı.