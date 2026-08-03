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Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı

Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı
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Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, U23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı.

Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası 10m Havalı Tabanca Karma Takım kategorisinde mücadele eden milli sporcular Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, altın madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 1-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmekte olan Tüm Dallar U-23 Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Karışık Takım disiplininde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Şimal Yılmaz ve Fahrettincan Er, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya takdim etti.

Final müsabakasında yarışan milli sporcular Tuğba Buğur ve Bahadır Beydüz ise müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Şimal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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