Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Lonato kentinde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası trap karışık takım müsabakasında bronz madalya kazanan milli sporcularımız Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir'i kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."