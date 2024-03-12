Milli sporcular Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yer alacak

TFF Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass firması iş birliğiyle yürütülen Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi. Proje kapsamında Adana Demirspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine yapılan ziyaretlerde eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Ziyaretlerde kulüp ve akademi yönetimi, antrenörün rolü, oyun evreleri ve ilkeleri gibi konular ele alındı. Ziyaretlerin devamı ise 3-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.