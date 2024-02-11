Milli sporcular Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli sporcular Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti

Milli sporcular Eskrim Dünya Kupası\'nda mücadele etti

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Gürcistan ve Peru'da düzenlenen Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti. Erkekler Kılıç Takımı 13. olurken, Tolga Aslan erkekler ferdi kılıç yarışmasında 22. sırayı aldı. Kadınlar ferdi kılıç kategorisinde ise Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ 37. sırayı elde etti.

11.02.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcular, Eskrim Dünya Kupası'nın Gürcistan ve Peru'da düzenlenen ayaklarında mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım'dan kurulu Erkekler Kılıç Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan turnuvada 13. oldu.

Aynı organizasyonda piste çıkan Tolga Aslan, erkekler ferdi kılıç yarışmasını 22. sırada tamamladı.

Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ise Peru'nun başkenti Lima'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, kadınlar ferdi kılıç kategorisinde yarıştı. Nisanur 21'inci, Deniz Selin 37. sırayı aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
    17:52 Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
    17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.

  • Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek
    17:30 Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek

    Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.

  • Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı
    17:06 Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.

  • Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu
    16:22 Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

  • Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi
    15:15 Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi

    Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.

  • Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
    14:51 Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

    Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun
    14:50 MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.

Gürcistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcular Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Milli sporcular Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement