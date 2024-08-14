Milli sporcular Fransa'da kayakla atlamada yarıştı - Son Dakika
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Milli sporcular Fransa'da kayakla atlamada yarıştı

Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, Fransa'da düzenlenen yarışlarda mücadele etti. İlk gün yarışında Fatih Arda 38'inci, Muhammed Ali Bedir ise 40'ıncı sırada yer aldı. İkinci gün ise Fatih Arda 29'uncu, Muhammed Ali Bedir ise 43'üncü oldu.

14.08.2024 23:46
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Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, sezonun ilk yarışına Fransa'da çıktı.

Fransa'nın Courchevel kentindeki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix Yarışması'nda milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yarıştı.

Fatih Arda, ilk gün yarışında dün 88.2 puanla 38'inci, Muhammed Ali Bedir ise 86.4 puanla 40'ıncı sırada yer aldı.

Fransa'da bugün gerçekleşen yarışlarda ise elemeleri geçerek finalde mücadele eden Fatih Arda 153.4 puanla 29'uncu, Muhammed Ali Bedir ise 52.9 puanla 43'üncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli sporcular Fransa'da kayakla atlamada yarıştı - Son Dakika

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