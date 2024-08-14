Milli sporcular Fransa'da kayakla atlamada yarıştı

Spor

Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, sezonun ilk yarışına Fransa'da çıktı.

Fransa'nın Courchevel kentindeki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix Yarışması'nda milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yarıştı.

Fatih Arda, ilk gün yarışında dün 88.2 puanla 38'inci, Muhammed Ali Bedir ise 86.4 puanla 40'ıncı sırada yer aldı.

Fransa'da bugün gerçekleşen yarışlarda ise elemeleri geçerek finalde mücadele eden Fatih Arda 153.4 puanla 29'uncu, Muhammed Ali Bedir ise 52.9 puanla 43'üncü oldu.