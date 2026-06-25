Milli Sporcular Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda

Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyon, 28 Haziran'a kadar sürecek.

Kupada Türkiye'yi, İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek.