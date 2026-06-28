Milli Sporculardan Bronz Madalya

İtalya Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporculardan Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Sinem ile Yasemen, çift kadınlar yarı finalinde karşılaştıkları Hollandalı Kirsten de Wit-Debora Jille ikilisine 2-1 (24-22, 17-21, 14-21) yenilerek 3'üncü oldu.