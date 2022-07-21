Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya 'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası 'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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