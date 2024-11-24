Milli Takım Avrupa Şampiyonası\'nda

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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Betül Karaaslan ile Nurceren Akgün Göktepe, organizasyonda "sonuna" kadar gitmek istediklerini belirttiler.

Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirilecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak'ta forma giyen milli hentbolcu Nurceren Akgün Göktepe ile geçen sezon Yenimahalle Belediyespor'daki performansıyla dikkat çekerek sezon başında Çekya'nın Hazena Kynzvart takımına transfer olan Betül Karaarslan, Avrupa Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak'ta forma giyen milli hentbolcu Nurceren Akgün Göktepe, yıllardır Avrupa Şampiyonası'na gitmenin hayalini kurduğunu söyledi.

2024'ün çok özel bir sene olduğunu dile getiren Nurceren, "Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, hayalimize artık çok az bir zaman kaldı, gerçekten çok heyecanlıyız. Bir an önce Macaristan ile ilk maçımızı oynamak istiyoruz, çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 21 yıldır hentbol oynadığını anlatan ay-yıldızlı başarılı hentbolcu Nurceren, "Antrenmanlarda motivasyon çok yüksek, Avrupa'da başarı için kesinlikle inancımız tam. Bu çok uzun bir süreçti bir çok kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı alacakken tam böyle 'direkten döndük' diyebilirim. Çok şükür bu hakkı kazandık, gerçekten o sahnede yer almayı çok istiyoruz. Hedefimiz tüm maçlarda en iyi performansı ortaya koymak, mutlaka bir üst tura çıkmak ve şampiyonaya sonuna kadar devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Adım adım gitmemiz gerekiyor"

Çekya'da sporculuk hayatına devam eden Betül Karaarslan, Macaristan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Hazena Kynzvart takımındaki hentbolcuların uzun yıllardır birlikte oynadığına dikkati çeken Betül, spora başladığından beri Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hayaliyle çok çalıştığını belirterek "Orada hentbola destek çok daha fazla, oranın atmosferi çok farklı hentbolu çok seviyorlar. Transferim A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi'nin de sayesinde oldu, ona da teşekkür ediyorum. Hedefim Almanya'da iyi bir takımda oynamak, Almanya'da da hentbol çok seviliyor, hentbola destekleri çok güzel." şeklinde konuştu.

Başantrenör Buceschi'nin takıma emek verdiğini aktaran Betül, şöyle devam etti:

"Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, çok iyi çalıştık ve gerçekten çok güzel turnuvalar geçirdik. Buceschi, hentbolu çok güzel öğretiyor, bize çok şey katıyor, biz de hocamızdan alıp sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Umarım Macaristan'da da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz, güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Adım adım gitmemiz gerekiyor, öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Bunu başardıktan sonra üstüne katarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorum."