Milli Takım Dünya Şampiyonası İçin Kazakistan'a Gidiyor - Son Dakika
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Milli Takım Dünya Şampiyonası İçin Kazakistan'a Gidiyor

Milli Takım Dünya Şampiyonası İçin Kazakistan\'a Gidiyor

Türkiye, Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

04.10.2024 17:21
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Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, hazırlıklarını tamamladı.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan'ın Astana şehrinde yapılacak. Söz konusu şampiyonaya katılacak olan milli takım, hazırlıklarını Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tamamladı. Kazakistan'a bugün hareket edecek olan kafilede Teknik Direktör Ersin Akyüz, Teknik Kurul Başkanı Muhlis Akbaş, kültürlerde 60 kilo Döndü Kanat, 67.5 kilo Gülistan Özdemir, 75 kilo Meltem Tırıklı, 90 kilo Sevil Uslu Işık ve +90 kilo Bircan Şimşek, erkeklerde ise 90 kiloda Şehmuz Çevik, 100 kiloda Ayhan Kaya, 100 kiloda Muhammet Şimşek ve 110 kiloda Gökhan Terletme yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyona katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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