Milli Takım EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Milli Takım EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürdü. Sabah antrenmanına kısıtlı sayıda oyuncu katılırken, diğer oyuncular günü izinli geçirdi. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldıktan sonra geri kalanı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

13.06.2024 13:05
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A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürdü. Milli takımda sabah antrenmanına kısıtlı sayıda oyuncu katıldı.

Takımın büyük kısmı günü izinli olarak geçirirken; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde sahada çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milliler antrenmanın geri kalanında ise basına kapalı olarak çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Takım EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Takım EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika
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