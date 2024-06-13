Takımın büyük kısmı günü izinli olarak geçirirken; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde sahada çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milliler antrenmanın geri kalanında ise basına kapalı olarak çalıştı.
Son Dakika › Spor › Milli Takım EURO 2024 Hazırlıklarını Sürdürdü - Son Dakika
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