Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup etmesi İdlib'de coşkuyla kutlandı

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A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi İdlib'de coşkuyla kutlandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç sonucuyla birlikte galibiyet tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Dünyanın bir çok ülkesinde Türklerin de coşkuyla kutladığı zafer, Suriye İdlib'de de kutlandı. Millilerin galip gelmesiyle İdlib/Taftanaz'da sivil halk sokağa indi. İdlib sokakları Türk bayraklarının dalgalanması ile adeta kırmızı beyaza boyandı. - ANKARA