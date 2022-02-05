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Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti - Son Dakika

Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti

05.02.2022 10:01
Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti

Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu Benay Adıyaman, Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret etti.

Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu Benay Adıyaman, Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret etti.

"Türkiye Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolle çalışmalar 2017 yılından itibaren başlatılmıştı. Bilecik'te 2017 yılında taranan 3 bin 800 öğrenci testleri geçerek oluşturulan veri tabanıyla 40 kişilik liste arasında yer alan ve şimdi U15 Kız Futbol Milli Takımına seçilen Edebali Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Benay Adıyaman'ı İl Mürüdü Akyol makamında kabul etti. Başarılı sporcu Benay Adıyaman'a proje sorumlusu Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Güneş, Milli Eğitim İl Spor Koordinatörü Gürkan Algan, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü İsa Yaldız, Antrenör Ozan Çağrı Gül ve Edebali Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sedat Memiş eşlik etti.

Hedef öğrencileri doğru branşlara yönlendirmek

İl Milli Eğitim Müdürüne projenin uygulanması ve gidişatı hakkında bilgilendirmeler yapana proje koordinatörleri, iyi bir sporcu yetiştirmede okulların ve öğretmenlerin desteğinin öneminin büyük olduğunu belirttiler. Hedeflerinin olimpik seviyede elit sporcular yetiştirmenin yanında erken yaşta öğrencilerin bu projeye dahil edilerek, sporla tanıştırılıp tabana sporu yaymak ve öğrencileri doğru branşlara yönlendirmek olduğunu paylaştılar. İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, Milli sporcu Adıyaman'ı tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti
Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti

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milli eğitim bakanlığı, Milli Takım, Adıyaman, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Takım kampına davet edilen başarılı sporcu İl Milli Eğitim Müdürü Akyol'u ziyaret etti - Son Dakika Spor


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