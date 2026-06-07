Milli Takım, Venezuela'yı 2-1 Yendi

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela: Contreras (Dk. 89 Graterol), Aramburu, Ferraresi (Dk. 89 Gonzalez), Makoun, Quintero (Dk. 62 Vieira), Herrera (Dk. 62 Pereira), Casseres, Martinez (Dk. 80 Alvarado), Segovia (Dk. 89 Echenique), Mendoza, Ramirez (Dk. 80 Genez)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 62 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 80 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 62 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 71 Hakan Çalhanoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 62 Can Uzun), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 13 Mendoza (Venezuela), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz, Dk. 54 Yunus Akgün (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 52 Segovia ve Mejias (Venezuela), Dk. 52 Arda Güler (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.

54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.

Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.