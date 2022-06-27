Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek

27.06.2022 13:48
Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek

Gösterdikleri başarılarla göz kamaştıran İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Gösterdikleri başarılarla göz kamaştıran İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Oryantiring branşında her müsabakada adından söz ettiren İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Sezon boyunca katıldıkları yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken İnegöllü sporcular, milli takım kamplarına davet edilmişti. Burada da başarıları tescillenen İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcuları, temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonası ile Avrupa şampiyonasında ay-yıldızlı formayı taşıyacak.

4 sporcu milli takımda

1-4 Temmuz 2022 tarihlerinde Macaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında, milli takıma seçilen sporcularımız; Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Nehir Karakoçak, Türkiye'yi temsil edecekler. 09-16 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında ise milli takıma seçilen sporcu Semanur Özdemir, Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

YORUMLAR
500
Kas hastası sporcunun hedefi Boccia Milli Takım'ında kalıcı olmak Kas hastası sporcunun hedefi Boccia Milli Takım'ında kalıcı olmak
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:51:56. #1.12#
SON DAKİKA: Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement