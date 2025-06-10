Milli takımın maçı şifresiz kanalda ancak milyonlarca taraftar izleyemeyecek

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek. 11 Haziran Çarşamba günü Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 04.00'te başlayacak.

GECE 4'TE BAŞLAYACAK

Müsabakayı St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes yönetecek. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves üstlenecek.

MİLYONLARCA TARAFTAR İZLEYEMEYECEK

Karşılaşma TV8 ve EXXEN platformlarından şifresiz olarak yayınlanacak olmasına rağmen mücadeleyi milyonlarca futbolsever izleyemeyecek. ABD'de oynanan müsabakayı TSİ 04.00'te başlayacak olması nedeniyle çok az taraftar takip edecek.

TEPKİLER VAR

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan taraftarlar milli maçın bu kadar geç bir saatte oynanacak olması nedeniyle tepki gösterdi.