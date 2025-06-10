A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek. 11 Haziran Çarşamba günü Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 04.00'te başlayacak.
Müsabakayı St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes yönetecek. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves üstlenecek.
Karşılaşma TV8 ve EXXEN platformlarından şifresiz olarak yayınlanacak olmasına rağmen mücadeleyi milyonlarca futbolsever izleyemeyecek. ABD'de oynanan müsabakayı TSİ 04.00'te başlayacak olması nedeniyle çok az taraftar takip edecek.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan taraftarlar milli maçın bu kadar geç bir saatte oynanacak olması nedeniyle tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Milli takımın maçı şifresiz kanalda ancak milyonlarca taraftar izleyemeyecek - Son Dakika
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