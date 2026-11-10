Milli tekvandocu Düzel, Dakar 2026'da yarı finalde yenilse de bronz madalyayı kazandı

Milli tekvandocu Düzel, Dakar 2026'da yarı finalde yenilse de bronz madalyayı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İbrahim Efe Düzel, Dakar 2026'da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Milli tekvandocu, yarı finalde Meksikalı Guillermo Manuel Cortes Labastida'ya 2-1 yenilmesine rağmen bronz madalyayı elde etti.
Milli tekvandocu İbrahim Efe Düzel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu İbrahim Efe Düzel, yarı finalde Meksikalı Guillermo Manuel Cortes Labastida ile karşılaştı.
Rakibine 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı sporcu, organizasyonda bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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