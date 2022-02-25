Milli tekvandoculardan Arnavutluk'ta 2 madalya daha - Son Dakika
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Milli tekvandoculardan Arnavutluk'ta 2 madalya daha

25.02.2022 22:55
Milli tekvandoculardan Arnavutluk'ta 2 madalya daha

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisinde milli sporcular 2 madalya daha kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda gençler kategorisinde milli sporcular 2 madalya daha kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde düzenlenen organizasyonda erkeklerde 63 kiloda Berkay Erer'in altın, 73 kiloda ise Münir Furkan Doğru'nun bronz madalya aldığı aktarıldı.

Gençler kategorisinde milli tekvandocular şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Madalya alan sporcular, tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'na veya Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Dünya Tekvando Başkanlık Kupası, yarın yıldızlar kategorisinde 8 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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Başkanlık Kupası, Bronz Madalya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandoculardan Arnavutluk'ta 2 madalya daha - Son Dakika


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