Milli tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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Milli tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı

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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde ABD Açık teklerde çeyrek finalist oldu. Şilili rakibini 2-0 yenen 24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşacak.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde çeyrek finalist oldu.

Dünya 4 numarası Ahmet, New York kentinde düzenlenen turnuvada, 16 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde ilk tur maçına çıktı.

Ahmet, Şilili Francisco Cayulef ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 (7-5, 6-3) kazanarak ABD Açık kariyerindeki ilk tekler galibiyetini elde etti. Ahmet böylece dört büyük turnuvada da ana tablo galibiyeti almayı başardı.

24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı - Son Dakika

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