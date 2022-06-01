Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta çiftlerde çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Togan Tokaç ve İsviçreli partneri Dylan Dietrich, Gençler Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Togan-Dietrich ikilisi, 5 numaralı seri başı Jakub Mensik-Olaf Pieczkowski çifti karşısında 1 saat 23 dakika süren mücadelede 2-6, 7-5 ve 10-8'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

???????Tokaç-Dietrich ikilisi çeyrek finalde yarın 2 numaralı seri başı Perulu Gonzalo Bueno-Ignacio Buse çiftiyle karşılaşacak.