Milli tenisçiler Cem İlkel İtalya, Ayla Aksu Estonya'da çeyrek finalde

Milli tenisçiler Cem İlkel İtalya, Ayla Aksu Estonya'da düzenlenen turnuvalarda çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçiler Cem İlkel İtalya, Ayla Aksu Estonya'da düzenlenen turnuvalarda çeyrek finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cem İlkel İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında 4 numaralı seri başı, eski dünya 39 numarası Radu Albot'u 7-5, 6-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Cem, çeyrek finalde 5 numaralı seri başı Liam Broady ile karşılaşacak. Ayla Aksu ise elemelerden geldiği Estonya'da düzenlenen W25 Paf Open turnuvasında 7 numaralı seri başı Dalila Jakupovic'i 6-2, 7-6 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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