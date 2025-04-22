Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2025 WTA 1000 Madrid Açık elemeleri finalinde Amerikalı Varvara Lepchenko ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Sönmez, rakibini 6-2, 6-2'lik setlerle mağlup ederek turnuvada ana tabloya yükseldi.
22 yaşındaki sporcu, gösterdiği başarıyla Madrid Açık'ta ana tablo mücadelesi verecek ilk sporcu olma hakkı kazandı. Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda ev sahibi İspanya'dan Leyre Romero Gormaz'ı 7-6, 6-3'lük setlerle geçmişti. Ana tabloya yükselen milli tenisçimizin rakibi, elemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
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