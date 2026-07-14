18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
İtalya'nın Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 27-25, 23-25 ve 25-15'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Milli takım, şampiyonadaki yedinci ve son maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Milli Voleybol Takımı Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?