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Milli voleybolcu Hande Baladin'in hedefi ligde ve Avrupa'da şampiyonluk - Son Dakika

Milli voleybolcu Hande Baladin'in hedefi ligde ve Avrupa'da şampiyonluk

23.12.2021 00:58
Milli voleybolcu Hande Baladin'in hedefi ligde ve Avrupa'da şampiyonluk

Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleyobolcu Hande Baladin, "Eğer farklı kültürleri görmek istiyorsam ya da farklı voleybolu görmek istiyorsam Avrupa'da oynamayı düşünebilirim. Ama şimdilik ülkemdeyim" dedi.

Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleyobolcu Hande Baladin, "Eğer farklı kültürleri görmek istiyorsam ya da farklı voleybolu görmek istiyorsam Avrupa'da oynamayı düşünebilirim. Ama şimdilik ülkemdeyim" dedi.

Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biri olarak kabul edilen Eczacıbaşı Dynavit'n milli sporcusu Hande Baladın, ligin ilk yarısı ve kariyeriyle ilgili düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü yaşayan Baladin, arka arkaya gelen başarıların ardından voleybola olan seyirci ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bizim her zaman istediğimiz futbol, basketbol kadar izlenebilmekti. Onları geçmek gibi bir düşüncemiz hiç yoktu. Ama son dönemlerde çok fazla seyirci desteği var. Voleybol çok izleniyor. Bundan önce ligin son sıralarındaki takımlarla oynadığımızda tribünleri boş görebiliyorduk ama şu anda tüm maçları tam kapasiteyle oynuyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk yarı güzel geçti"

Ligin ilk yarısını liderle aynı puanda ikinci olarak bitirdiklerini ve kendi takımı adına güzel bir ilk yarı geçirdiklerini söyleyen Baladin, "İlk yarı kendi takımım adına güzel geçti. Hocamız değişti. Yeni gelen oyuncular oldu. Yeni bir sistemimiz var ama bu süre zarfı içinde biz de en iyi şekilde çalışarak elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalıştık ve ikinci tamamladık. Hedeflerimiz daha farklı. Ligde şampiyon olmak ve Avrupa'da, Türkiye kupasında şampiyonluk gibi hedeflerimiz var. Onlar için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda bir araya girdik. Daha sonra tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada maçlar yokken çok yüksek seviyede performans göstermemiz gereken antrenmanlarımız var. Orada kendimizi daha da geliştirerek ligin ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı oyuncular burada oynamak istiyor"

Türkiye liginin en iyi liglerden birisi olduğunu ancak farklı kültürleri görmek isterse Avrupa'yı düşünebileceğini ifade eden Baladın, "Avrupa'yı bundan önce hiç düşünmüyordum. Çünkü Türkiye ligi zaten Dünya'nın ve Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Tüm yabancı oyuncular burada oynamak istiyor. Türk sporcu olarak, kendi ligimde hem kendi ülkemi hem de kendi takımlarımızı temsil etmek büyük bir gurur. Ama eğer farklı kültürleri görmek istiyorsam ya da farklı voleybolu görmek istiyorsam 'neden olmasın?' diyebilirim. Ama hala Eczacıbaşı ile olan anlaşmam var. Eğer böyle bir kararı net bir şekilde verirsem tabi ki bir gün gitmek isterim. Ama şimdilik Türkiye'de ülkemdeyim" diye konuştu.

Aynı zamanda Red Bull sporcusu da olan Hande Baladın, "Red Bull'la anlaşma yapacağımı duyduğum zaman çok heyecanlandım. Böyle büyük markaların sporcusu olmak bizim için de çok önemli. Bu tarz sponsorluklar bizi daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Voleybol Şampiyonası, Hande Baladın, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Hande Baladin'in hedefi ligde ve Avrupa'da şampiyonluk - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Hande Baladin'in hedefi ligde ve Avrupa'da şampiyonluk - Son Dakika
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