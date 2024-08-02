Milli Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada - Son Dakika
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Spor

Milli Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı ILCA 6 kategorisinde yarışan milli sporcu Ecem Güzel, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19. sırada tamamladı. Yarışlara devam eden Güzel, üç yarışla daha mücadele edecek ve ilk 10'da yer alması halinde madalya yarışına katılma hakkı elde edecek.

02.08.2024 18:09
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Ecem Güzel, ikinci yarışı 22'nci, üçüncü yarışı 24'üncü sırada bitirirken, dördüncü yarışı ise yarına ertelendi.

İkinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi yarın üç yarışla daha devam edecek.

ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli Yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 19. sırada - Son Dakika
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