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Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika
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Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı elde etti

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, Avustralya'da düzenlenen 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederek ILCA 7 Altın Grup kategorisinde 28. olarak Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Bu başarıyla Yiğit Yalçın Çitak, Ecem Güzel'den sonra 2024 Paris kotası elde eden ikinci milli yelkenci oldu.

31.01.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'da düzenlenen 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu, ILCA 7 Altın Grup kategorisinde 51 sporcu arasında 28. oldu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken'in sporcusu Yiğit Yalçın, bu derecesiyle Paris kotası aldı.

Yiğit Yalçın Çitak, Ecem Güzel'den sonra 2024 Paris kotası elde eden ikinci milli yelkenci olmayı başardı.

Kaynak: AA

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