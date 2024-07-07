Spor

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Şampiyonası'ndaki erkekler 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği 1: 58.20'lik derecesiyle B barajını geçen Berke, Dünya Su Sporları Birliğinin davetiyle kotaya hak kazandı.

Berke'nin, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstü kategorisinde de yarışacağı belirtildi.