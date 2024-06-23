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Milli yüzücü Deniz Ertan, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nın son gününde Deniz Ertan, sabah seansında kadınlar 400 metre serbest elemelerinde yarıştı. Fenerbahçeli milli yüzücü, 4.15.50'lik derecesiyle serisinde ve genelde 3. olarak finale yükseldi.

Deniz Ertan'ın madalya mücadelesi vereceği kadınlar 400 metre serbest finali bugün saat 20.14'te gerçekleştirilecek. - İSTANBUL